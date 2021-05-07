دعاء اليوم الخمس والعشرين من رمضان.. اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه

دعاء اليوم الخمس والعشرين من رمضان .. يبحث الصائمون عن أفضل الأدعية المستحب ترديدها طوال ساعات الصوم خلال اليوم، من أجل التقرب إلى الله.





دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان





ويبحث الكثيرون عن دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان رغم أنه لا توجد ادعية معينة يمكن ترديدها في كل يوم من أيام شهر رمضان.





فضل دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان





ويزيد فضل دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان في تلك الأيام العظيمة والعشر الأواخر من هذا الشهر الطيب المبارك، حيث يزداد الفضل والثواب على كل مسلم يتضرع إلى الله بالقبول.





دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان والأدعية المستحبة





وتوجد العديد من الفضائل التي يتمتع بها دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان حيث أن أدعية العتق من النيران ودخول الجنان هي الأكثر بحثا في تلك الليالي المباركة الطيبة.





دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2021





اللهم من عمل على عزة الإسلام والمسلمين فأعزه.. ومن عمل على ذلة الإسلام والمسلمين فأذله.





فضل دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان





يعتبر الدعاء من الأمور المستحبة، والتي لها فضل كبير، وخاصة في الشعر الأواخر من رمضان، وهنيئاً لكل مسلم التمس ليلة القدر ودعا فيها.