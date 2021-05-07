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وزارة التجارة السعودية تشدد رقابتها على الاعلانات الالكترونية المضللة

الجمعة 07/مايو/2021 - 05:44 م
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صيدلية خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات، على اثر قيامها  بالإعلان عن تخفيضات غير مرخصة على منتجات ومستلزمات وأدوات تجميلية وطبية وأجهزة كهربائية تكميلية وطبية.


ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على وكيل الصيدلية الواقعة بمحافظة الزلفي بعد إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

يشار إلى أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

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وزارة التجارة مكافحة الاعلانات المضللة السعودية تغلق صيدلية خالفت قواعد الاعلانات

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