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"يقاطع الله".. المفتي يكشف خطورة قطع الرحم

الجمعة 07/مايو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
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أكد شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان المبارك يُساعد على التقريب بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأشار علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، إلى أن الله عز وجل جعل الرحم مشتقا من اسمه سبحانه وتعالى، لمدى أهمية صلة الرحم، مضيفا أنه من وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله.
ولفت إلى أن من يقطع صلة الرحم، يكون في حالة قطيعة مع شرع الله عز وجل بما يؤثر على ذلك القاطع لرحمه في دنياه وآخرته.

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