تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

يبحث الكثيرون عن ضحية رامز جلال التي سيستضيفها اليوم الجمعة، الموافق الخامس والعشرين من رمضان 2021، في برنامجه "رامز عقله طار".





ضحية رامز جلال اليوم





وكشفت إم بي سي مصر الناقلة لبرنامج رامز جلال عن ضحية حلقة اليوم، وهي الفنانة السورية نسرين طافش، والتي تلقى اهتماما كبيرا من الكثيرين.





نسرين طافش ضحية رامز جلال





ويستضيف النجم رامز جلال الفنانة نسرين طافش في برنامجه المعروض عبر فضائية إم بي سي مصر، والذي لاقى نجاحاً كبيراً خل الأيام الماضية.





نسرين طافش ونجوم آخرين





واستضاف رامز جلال في برنامج المقالب الخاص به، هذا العام قبل استضافة السورية نسرين طافش العديد من نجوم الفن والرياضة مثل مروان محسن، والفنان حمادة هلال، زطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، ونجم المهرجانات حمو بيكا.





مواعيد عرض رامز عقله طار





ويعرض برنامج رامز جلال "رامز عقله طار" يومياً عقب الإفطار مُباشرة على فضائية "MBC مصر" الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 12:00 منتصف الليل.





