في سطور ..من هو العضو المنتدب الجديد لبنك الاستثمار القومي؟

علنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي تعيين أشرف محمد محمد عزت نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي لمدة عام، وفقًا للقرار الصادر عن السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





ونستعرض من خلال التقرير التالي السيرة الذاتية لـ أشرف محمد محمد عزت نجم العضو المنتدب الجديد لبنك الاستثمار القومي.





عمل أشرف نجم عضوًا لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناه السويس وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعه بالهيئة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعة بالشركة.

كما أن ""نجم" لديه خبرة مصرفية تصل إلي ٣٨ عام من العمل في البنوك الرائده كالبنك المصري الامريكي، هونج كونج شنغهاي بنكنج كوربوراشن، والبنك المصري البريطاني، وبنك S.A.I.B.





عمل" نجم" ايضا في قطاعات الخزانة أسواق المال والعلاقات الخارجيه لأكثر من ٣٣ عام، وشغل منصب عضو الجمعية المصرية للمتداولين في أسواق المال وأمين الصندوق في الفترة من ٢٠٠٤ إلي ٢٠١٦.

وعن الشهادات التى حصل عليها"نجم" علي درجة الماجستير في ادا الاعمال من جامعة ليبرتي مريلاند الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل علي الدورات المتخصصة والمتقدمة في الخزانه وأسواق المال من H.S.B.C هونج كونج، انجلترا، فضلًا عن حصوله علي شهادة عضو مجلس الإدارة الفعال من البنك المركزي المصري، المعهد المصرفي في ٢٠١٦.