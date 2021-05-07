مصرع رضيع اثر نشوب حريق داخل شقة في البحيرة (صور)

لقي قبل قليل، طفل رضيع مصرعه، اثر نشوب حريق داخل شقة بقرية إيبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الدلنجات المركزي.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بنشوب حريق داخل شقة بقرية إيبيا الحمراء، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.



وبالفحص تبين نشوب حريق أسفر عن وفاة طفل يدعي "مالك م.ر" 14 شهر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الدلنجات المركزي، وحاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.