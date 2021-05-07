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رامز جلال ساخرًا من نسرين طافش: "عايشة في دور چينفير لوبيز"

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة السورية نسرين طافش ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الخامسة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر



سخر رامز جلال من نسرين طافش خلال تقديمه للحلقة قائلا:" عايشة في دور چينيفر لوبيز


واصل سخريته قائلا:" كل واحده بيضة هتمثل وتضايقنا


يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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