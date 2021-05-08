وزارة البيئة في أسبوع| توقيع اتفاقية لتنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يوم الأحد الماضي، توجيهاتها بإغلاق المحميات المركزية خلال اعياد شم النسيم تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين.





وأشارت وزيرة البيئة أن المحميات المركزية التي أغلقت في أعياد الربيع هي محمية وأدي دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم وذلك للحد من التجمعات، نظرا لما تشهده تلك المحميات من إقبالا كبيرا فى ذلك الوقت من كل عام ولتوجدها داخل القاهرة أو لقربها منها.





البيئة: "اتحضر للأخضر" في سماء مصر





في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بدعم حملة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" ورعاية وزارة البيئة، نفذ عناصر المظلات في "سكاي ون" يوم الاثنين الماضي، عرضًا بهدف رفع ونشر الوعى البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع للتوعية بمختلف القضايا البيئية وذلك للعمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.





وتأتي تلك الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي وحرصًا من الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة على التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والاتحادات الرياضية في نشر ثقافة الوعي البيئي والحفاظ على البيئة لتحقيق الهدف الإستراتيجي لوزارة البيئة وفق خطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.





وزيرة البيئة تناقش مع إحدى شركات القطاع الخاص فرص الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة:





اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الأربعاء الماضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بممثلي إحدى الشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات، ضمن مناقشات سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات والدكتور على أبوسنة مستشار وزيرة البيئة للمشروعات وعدد من القيادات المعنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أن وزارة البيئة تسعى لخلق قيمة مضافة للقطاع الخاص للمشاركة في العمل البيئي وخلق فرص عمل خضراء، ما يساعد على تنمية البيئة واستدامة مواردها ودفع عجلة الاستثمار، موضحة أن مجال إدارة المخلفات في مصر من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي، حيث تعمل الوزارة حاليا على تطوير المدافن الصحية ومنها مدفن الطوب الرملي بالقطامية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر، وبدء للتعاقد مع عدد من الشركات في هذا المجال.





وزيرة البيئة تلتقي ممثلي منظمة الفاو لبحث أوجه التعاون بينهم





اما يوم الخميس، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتور عبدالحكيم واعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة لبحث سبل التعاون بين الطرفين فى المجالات البيئية المختلفة وذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة بجمهورية مصر العربية وعدد من قيادات وزارة البيئة وممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي.





وقد تناول الاجتماع عرض بعض الموضوعات البيئية التى يمكن لمنظمة الفاو التعاون مع وزارة البيئة سواء على المستوى الوطني او الإقليمي أو الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم الدعم فيها.





وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة





شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة بـين جهاز شئون البيئة ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعـة لـوزارة البيئـة وشركة خدمات المشروعات PSC وحديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، بتمويل من صندوق حماية البيئة.



