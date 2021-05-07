هينيسي تطبق اختبار الداينو على سيارتها المنتظرة "Mammoth 1000" (فيديو)

تعمل شركة هينيسي منذ فترة قريبة على مشروع سيارة Mammoth 1000 المعدلة، واليوم تطبيق الشركة اختبار الداينو، ونستعرضه معكم فيما يلي.





تعتبر السيارة معدلة من رام 1500 TRX، والتي تحمل محرك 6.2 لتر سوبرتشارج ينتج يولد 702 حصان و881 نيوتن-متر، ومع أنها أقوى سيارة من نوعها إلا أن عمل هينيسي في تعديل السيارات يمكنها من تقديم المزيد. حيث قامت الشركة بتركيب سوبرتشارج جديد أعلى أداءً مع نظام عادم جديد وبرمجيات جديدة لتطلق السيارة 1,012 حصان و 1,313 نيوتن-متر!





كما أوضح جون هينيسي، أن رام 1500 TRX سيارة مثيرة ولكننا نسعى من خلال Mammoth 1000 لتحول هذه الشاحنة الرائعة إلى شيء قوي بشكل مذهل ومثير وفريد بلا منازع.