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نائب وزير السياحة: الفرق الطبية تبذل مجهودات كبيرة بتطعيم الطواقم السياحية

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تزور محافظة جنوب سيناء لمتابعة سير عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا وتفقد جاهزية المنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال الموسم السياحي الصيفي

تابعت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، سير عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد.

حيث تفقدت عدد من مراكز التطعيم المؤقتة الموجودة بالفنادق والمخصصة لتطعيم العاملين بقطاع السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت السياحية والفندقية للتأكد من مدي جاهزيتها لاستقبال الموسم السياحي الصيفي.

رافقها خلال الجولة المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة والسكان، والأستاذ محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار وعددا من ممثلي مكتب الوزارة بشرم الشيخ.

وأشادت نائب الوزير بالجهد الذي تبذله الفرق الطبية في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، مشيرة إلى أن عمليات التطعيم بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تسير على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والغرف الفندقية بالمحافظتين.

وأكدت على أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في المحافظتين في القريب العاجل، خاصة في ظل اتباع الدولة المصرية لكافة الإجراءات الاحترازية، ولبث رسالة طمأنة للسائحين بأمان المقصد السياحي المصري والحفاظ علي سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

وأثناء الزيارة تلقت نائب الوزير، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأحد المراكز الطبية المخصصة لتطعيم العاملين بالقطاع، كما حثت العاملين بالإسراع في تلقي التطعيم حفاظا علي سلامتهم وأمان المقصد السياحي المصري.

وناقشت الأستاذة غادة شلبي مع نائب محافظ جنوب سيناء مدى جاهزية المنشآت السياحية والفندقية بمدينة شرم الشيخ لاستقبال الموسم السياحي الصيف، كما تفقدت بعض من هذه المنشآت للتأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة بها ومدي التزامها بضوابط السلامة الصحية المقررة.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية قامت منذ أوائل أبريل الماضي بإطلاق حملة تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا المستجد والتي بدأت بتطعيم العاملين بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

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