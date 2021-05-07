Advertisements
اكتشف سبب وجود ثقوب في نوافذ الطائرة.. صادم
الجمعة 07/مايو/2021 - 07:22 م
Advertisements
تعدل الثقوب الصغيرة في زجاج نوافذ الطائرات كم الضغط الذي يمر بين أجزاء النافذة الداخلية والخارجية، فتخفض هذه الثقوب المفيدة الضغط وتقي الزجاج الداخلي الضرر، إذ يتعرض فقط الجزء الخارجي من النافذة للضرر.
واسم هذا الثقوب يدل على فائدتها، وتسمى "ثقوب التنفس" وذلك لأنها تجعل الركاب قادرين على التنفس في حال زيادة الضغط على الجزء الخارجي من النافذة.
كما تساعد ثقوب التنفس على تخفيف الضباب الذي يسببه تراكم الرطوبة.
Advertisements