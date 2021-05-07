اكتشف سبب وجود ثقوب في نوافذ الطائرة.. صادم

تعدل الثقوب الصغيرة في زجاج نوافذ الطائرات كم الضغط الذي يمر بين أجزاء النافذة الداخلية والخارجية، فتخفض هذه الثقوب المفيدة الضغط وتقي الزجاج الداخلي الضرر، إذ يتعرض فقط الجزء الخارجي من النافذة للضرر.





واسم هذا الثقوب يدل على فائدتها، وتسمى "ثقوب التنفس" وذلك لأنها تجعل الركاب قادرين على التنفس في حال زيادة الضغط على الجزء الخارجي من النافذة.



