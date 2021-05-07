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بدعوة من جامعة سويسرا.. رئيس المتاحف يلقي محاضرة حول فحص مومياء فرعونية

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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ألقى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عبر تطبيق zoom، محاضرة عن الفحوصات العلمية لمومياوات سيدة تدعى "نسبا حتوي"
وذلك بدعوة من معهد الطب التطوري بجامعة zurich بسويسرا.

وتعود المومياء للأسرة ٢٢ من العصر المتأخر باستخدام الأشعة السينية، وذلك خلال الندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان "الأساليب المتقدمة غير المتلفة المستخدمة في دراسة المومياوات، " والتي حضرها عدد من أساتذة الجامعة.

وخلال المحاضرة أكد عثمان، أن الهدف من فحص هذه المومياء هو التعرف على الأساليب غير المتلفة لدراسة التابوت والمومياء والحصول على أفضل تفسير لحالة المومياء، بالإضافة إلى محاولة تأريخ عمرها ومعرفة سبب الوفاة.

وأشار إلى أن عملية الفحص أوضحت أن عمر المومياء قبل الوفاة كان يتراوح ما بين ٢٢ و ٢٥ عاما وأنها توفيت أثناء الولادة حيث وجد مجسم لتابوت صغير بين الساقين يرجح انه لجنين او لطفل حديث الولادة.

كما عرض عثمان الفئات المختلفة للمومياوات الموجودة داخل المتحف المصري بالتحرير وأوضح أيضا استراتيجيات فحص المومياوات المصرية الملفوفة، وشرح كيفية التخطيط الاستراتيجي للصيانة المستمرة لها.

وفي نهاية المحاضرة، قام الدكتور فرانك رولي، الأستاذ بجامعة zurich بتقديم الشكر والتحية مؤمن عثمان للعرض الرائع والمعلومات والحقائق العلمية المفيدة للعمل الأثري.

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