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مكياج برونزي ناعم طبقيه في السهرات الصيفية

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يمكنك تطبيق مكياج برونزي ناعم لتحصل على إطلالة النجوم في السهرات الصيفية، وللحصول على المكياج البرونزي الأنيق جربي الأتي:

يعتمد هذا المكياج على ظلال العيون باللون البرونزي الهادئ، وتحديد داخل العين بالكحل الناعم، وأحمر الشفاه بلون النيود الطبيعي. 

ولإكمال الطلة، اعتمدي البلاش البرونزي الخفيف، بحيث تأتي البشرة بنغمات برونزية جذابة، كذلك استخدمي طبقة واحدة من الماسكارا ليكون المكياج متكاملاً وأنيقاً.

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