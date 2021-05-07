مكياج برونزي ناعم طبقيه في السهرات الصيفية

يمكنك تطبيق مكياج برونزي ناعم لتحصل على إطلالة النجوم في السهرات الصيفية، وللحصول على المكياج البرونزي الأنيق جربي الأتي:





يعتمد هذا المكياج على ظلال العيون باللون البرونزي الهادئ، وتحديد داخل العين بالكحل الناعم، وأحمر الشفاه بلون النيود الطبيعي.



