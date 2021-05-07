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"ينبهرون".. سفراء روسيا واليابان وأمريكا في متحف الحضارة

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط هذا الأسبوع عددًا من الشخصيات العامة والسفراء الأجانب بالقاهرة، من بينهم السفير الروسي بالقاهرة وأسرته، والسفير الياباني بالقاهرة، والسفير البلجيكي بالقاهره وأسرته.

وذلك في إطار استقبال المتحف المستمر لزائريه، والذين يحرصون على زيارته لمشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، والمومياوات الملكية التي استقبلها المتحف أوائل شهر أبريل الماضي في موكب مهيب قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

هذا بالاضافة إلى زيارة وفد أمريكي تضمن منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط.

وشملت الزيارات قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، واعرب جميع الزائرين عن انبهارهم بأسلوب العرض المتحفي لتلك القطع المتميزه والفريدة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم بهذا الصرح العظيم.

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