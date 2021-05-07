تكثيف الجهود الأمنية لضبط متهم دهس فتاة أمام دار الأوبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لضبط متهم بدهس فتاة بدراجة بخارية أمام دار الأوبرا



وكانت فتاة قد أصيبت بعد أن صدمتها دراجة نارية تسير بسرعة عالية أمام دار الأوبرا المصرية بمنطقة قصر النيل، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية يفيد بوجود مصابة أمام مترو الاوبرا بمنطقة الزمالك بقصر النيل.



و انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أثناء سير الفتاة صدمتها دراجة نارية ولاذ قائدها بالفرار، وتم نقل المصابة للمستشفى، وتم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.