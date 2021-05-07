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مكونات طبيعية لعلاج تساقط الشعر.. جربيها

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" في السطور التالية، أهم الطرق للعناية بالشعر وحمايته من التساقط، وإليك عزيزتي علاج تساقط الشعر من خلال استخدام أفضل المكونات الطبيعية ومنتجات العناية بالشعر.

زيت إكليل الجبل "الروزماري"

زيت إكليل الجبل من أهم المواد التي تعالج مشكلة تساقط الشعر
تشير الدراسات الى أن زيت إكليل الجبل يعد من أهم المواد التي تعالج مشكلة تساقط الشعر وتعزز من نموه، لذلك ينصح الاختصاصيون بوضع قطرات عدة من زيت الروزماري في الشامبو الذي تستخدمينه لشعرك، وتدليك شعرك وفروة رأسك به جيداً. بعدها، شطفي شعرك بالماء الفاتر، وبعد مدة قصيرة ستلمسين نتائج إيجابية جداً.

البلسم الغني بالزيوت

تعزز الزيوت من قوة الشعر وتعمل على معالجة تساقطه، وتجعله أقل عرضة للتكسر، لا سيما زيت الأفوكادو وزيت جوز الهند اللذين يخترقان جذور الشعر ليمنعا تساقطه ويمنحاه مظهراً حيوياً وجذاباً. لذلك، احرصي على استخدام بلسم للشعر غني بالزيوت الطبيعية، ننصحك مثلاً باستخدام Burt’s Bees Very Volumizing Pomegranate Conditioner أو Honest Company Conditioner.

المكملات الغذائية تساعد على نمو الشعر

هناك علاقة وطيدة بين نقص الفيتامينات والمعادن من الجسم، لا سيما الحديد والزنك، وبين مشكلة تساقط الشعر، حيث أن افتقار الجسم لها يؤدي الى تساقط الشعر بكثافة وفقدان صحته وجمال ملمسه. لذلك، واظبي على استهلاك المكملات الغذائية، مثل الفيتامين D3 والبيوتين. كما بإمكانك استهلاك الجنسنغ الأحمر الذي يمكن بصيلات الشعر من النمو بسرعة.

الكولاجين

الكولاجين ذي المصدر البحري يعمل على تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه

تشير الدراسات الى أن الكولاجين ذي المصدر البحري يعمل على تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه. حيث أن المواظبة على استخدامه بشكل متواصل لمدة أيام عدة، يساهم في معالجة مشكلة تساقط الشعر بشكل فعال جداً. ننصح باستعمال Crushed Tonic Original Powder.

سيروم الشعر

يشير الاختصاصيون الى أن سيروم الشعر يحتوي على الببتيدات ومضادات الأكسدة التي تساعد في دعم صحة فروة الرأس، مما يجعله عنصراً رئيسياً في علاج مشكلة تساقط الشعر. ننصحك باستخدام René Furterer Triphasic Progressive Concentrated Serum أو Julien Farel Magnifique Delay the Gray Hair & Scalp Serum أو Rapid Regrowth Serum، حيث أن هذه المنتجات تخترق فروة الرأس وتغذيها، مما يحد من تساقط الشعر ويحميه من التكسر والتقصف.

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