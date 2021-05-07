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المبعوث الأمريكي لليمن: الحوثي أضاع فرصة إثبات التزامهم بالسلام

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
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أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، ضرورة الانخراط في العملية السياسية، والوقف الفوري للهجوم الحوثي على مأرب، وحل أزمة خزان صافر لتجنب كارثة في البحر الأحمر. 

وقال ليندركينج، أن التصعيد الحوثي في مأرب فاقم أوضاع النازحين الهشة، مشيراً إلى أن   تصريحات الحوثي تناقض تصعيدهم العسكري في مأرب الذي فاقم الأوضاع الإنسانية. 

وأضاف ليندركينج أن الحكومة اليمنية أظهرت استعدادها للتوصل لاتفاق يمهد لإنهاء الصراع، لافتاً إلى أن الحوثي أضاع فرصة لإثبات التزامهم بالسلام.   

وزار المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج أمس الخميس، السعودية وعمان للقاء مسؤولين في البلدين بشأن جهود إنهاء الحرب الأهلية في اليمن.

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