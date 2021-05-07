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المفتي: شهر رمضان فرصة لإعادة صلة الأرحام المقطوعة

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كل من قطع رحمه للإسراع في صلتها من جديد في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة المحافظة على صلة الرحم في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أنه يجب الإسراع لمحاولة حل أي مشاكل قد تؤدي إلى قطع الرحم بما يخالف الشرع الشريف.

وتابع: "نحن نحتاج أن نعيد ترتيب الأوراق، من كان مخاصما لأحد من أقاربه، فعليه أن يعيد الصلة مع من يخاصمه فهذا يعد شجاعة حقيقية وليس ضعفًا"، لافتا إلى أن شهر رمضان فرصة حقيقية من أجل إعادة العلاقات.

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