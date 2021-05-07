Advertisements

طريقة تحضير بانيه الجمبري اللذيذ على فطور رمضان

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
يقدم موقع "لافاك: أشهى وصفات الاكلات على فطور رمضان، لذلك نستعرض معكم فيما يلي طريقة سهلة وبسيطة لتحضير وصفة بانيه الجمبري اللذيذة.

مقادير بانيه الجمبري

- الجمبري : 600 جرامًا
- البيض : 3 حبات
- بقسماط : 2 كوب
- الماء : نصف كوب
- دقيق : نصف كوب
- فلفل أسود : رشّة (مطحون)
- ملح : رشّة
- ثوم بودرة : رشّة
- الزيت : حسب الحاجة

طريقة تحضير بانيه الجمبري

1- في وعاء ضعي البيض واخفقيه بواسطة خفاق يدوي حتى تحصلي على مزيج.

2- أضيفي الدقيق ثم اسكبي الماء واخفقي المكونات من جديد ليتجانس المزيج.

3- ضعي البقسماط في وعاء آخر ثم نكّهي بالثوم بودرة، الملح والفلفل الأسود.

4- اخلطي المكونات بواسطة ملعقة حتى تتداخل ثم اتركي الخليط جانباً.

5- غمّسي الجمبري بمزيج البيض أولاً من كلّ الجهات ثم بخليط الدقيق.

6- حمّي زيت غزير في قدر على النار، انزلي قطع الجمبري ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

7- وزّعي الجمبري في طبق ثم قدميه ساخناً على سفرتك.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على كشف حساب رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

4 لاعبين جدد على رادار منتخب مصر.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

05:43 م

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

07:35 م

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

07:05 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي