



تعرف على اماكن القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" قبل إجازة العيد





تحرص الدولة متمثلة في وزارة الصحة والسكان على إطلاق قوافل طبيبة؛ لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين والتي تجوب كافة أنحاء الجمهورية، وسنستعرض لكم متابعينا الكرام مواعيد واماكن القوافل الطبية حتى إجازة عيد الفطر المبارك 2021.





قوافل طبية بالجيزة والوادي الجديد

وفقا لوزارة الصحة والسكان، فإنه تم إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا الموافقان 7 و8 مايو، للكشف والعلاج مجانا بمحافظتي الوادي الجديد والجيزة.





وتقدم القافلتين الطبيتين كشف في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة - والتحاليل.





قوافل طبية بالدقهلية

وكان قد أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مطلع الشهر الجاري، خطة القوافل العلاجية لشهر مايو بالمحافظة من خلال ضخ 5 قوافل طبية علاجية على أن تكون القوافل المقبلة هي:





- قرية 39 الدرافيل مركز بلقاس يومي 10 و11 مايو.





- قرية القيطون مركز ميت غمر يومي 17 و18 مايو.





- قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد يومي 24 و25 مايو.





- قرية 30 بصار مركز بلقاس يومي 28 و29 مايو.





قافلة طبية بالمنيا

كما تقدم مديرية الصحة بالمنيا، منذ أمس وتستمر لمدة يومين، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.





وتضم القافلة عدد من التخصصات منها: الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر.





قوافل طبية أمام مكاتب البريد

كانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة قامت بالمرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم علي زيارة مراكز اللقاح، واتباع الاجراءات الوقائية، منوهة إلى أنه من المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد



