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ننشر حالة الطقس غدا السبت الموافق 8-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:49 م
حالة الطقس غدا السبت
حالة الطقس غدا السبت
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ننشر حالة الطقس غدا السبت الموافق 8-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة الطقس غدًا السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون الطقس معتدلًا ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا
وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنّ الرياح تنشط على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

فرص هطول أمطار
ونوه الخبراء عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30 % تقريبا.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 42 23

الإسكندرية 39 19

وادي النطرون 41 22

طنطا 41 21

شبين الكوم 42 22

دمنهور 40 21

بلطيم 41 20

مطروح 42 19

السلوم 42 19

سيوة 44 24

بورسعيد 30 19

دمياط 30 20

الزقازيق 41 21

المنصورة 41 21

الإسماعيلية 38 20

السويس 37 21

العريش 31 20

رفح 32 20

رأس سدر 36 23

نخل 36 17

نويبع 39 26

طابا 37 26

كاترين 32 18

الطور 34 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 40 27

الفيوم 42 23

بني سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 43 25

سوهاج 43 25

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 27

أبوسمبل 43 27

الوادي الجديد 44 26

شلاتين 39 25

أبورماد 37 26

حلايب 37 25

رأس حدربة 35 24

ننشر حالة الطقس غدا السبت الموافق 8-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

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