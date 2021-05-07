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مسن يشتكي لـ السيسي من وضعه.. والرئيس يرد (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:56 م
هدى عبدالرازق
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق بعدد من المواطنيين، قائلا: "هاتوا الناس دي".

واشتكى مواطن مسن للرئيس السيسي من وضعه، ليرد الرئيس قائلا: "اللي انت عايزه هنعمله.. أنت تحت أمرك، أنا عيني لك".

وبكى الرجل المسن من تأثره برد الرئيس، ليعقب "السيسي: "متبكيش، اللي إنت عايزه هنعملهولك.. متخفش هياخده بياناك ولو معملوش حاجة هتكون مشكل كبيرة".

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