تعاملات "الأجانب" تسجل صافي شراء 4.4 مليون جنيه في أسبوع

استحوذت تعاملات المستثمرين "المصريين" على نسبة نسبة 7.80 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع، الذي شهد تحقيق البورصة مكاسب بقيمة 8 مليار جنيه ليصل رأسمالها السوقي إلى 658.9 مليار جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين "الأجانب" على نسبة 4.11 %والعرب على 8.7 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





وأظهرت تعاملات المستثمرين بالبورصة أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 4.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل تعاملات الأجانب منذ بداية العام صافي بيع بنحو 9.723 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1.582 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة خلال ذات الفترة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة " EGX30"خلال تعاملات الأسبوع 1.08% يغلق عند 10588.09 نقطة، وقفز مؤشر " EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 3.49% ليصل إلى مستويات 2130.91 نقطة، وطالت المكاسب مؤشر" EGX100"” الأوسع نطاقا بنسبة 2.57% إلى 3050.59 نقطة، وزاد مؤشر “EGX30 Capped” " محدد الأوزان 0.76% إلى 12800.29 نقطة، وارتفع أيضا المؤشر " EGX 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.97% ليصل إلى مستويات 2083.23 نقطة.

