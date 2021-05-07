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تعاملات "الأجانب" تسجل صافي شراء 4.4 مليون جنيه في أسبوع

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:36 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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استحوذت تعاملات المستثمرين "المصريين" على نسبة نسبة 7.80 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع، الذي شهد تحقيق البورصة مكاسب بقيمة 8 مليار جنيه ليصل رأسمالها السوقي إلى 658.9 مليار جنيه.

 

واستحوذت  تعاملات المستثمرين "الأجانب" على نسبة 4.11 %والعرب على 8.7 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 


وأظهرت تعاملات المستثمرين بالبورصة أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 4.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وسجل  تعاملات الأجانب منذ بداية العام  صافي بيع بنحو 9.723 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1.582 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة خلال ذات الفترة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة  " EGX30"خلال تعاملات الأسبوع 1.08% يغلق عند 10588.09 نقطة،  وقفز مؤشر " EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 3.49% ليصل إلى مستويات 2130.91 نقطة،  وطالت المكاسب مؤشر" EGX100"” الأوسع نطاقا بنسبة 2.57% إلى 3050.59 نقطة،  وزاد مؤشر EGX30 Capped”  " محدد الأوزان 0.76% إلى 12800.29 نقطة، وارتفع أيضا المؤشر " EGX 50"  متساوي الأوزان بنسبة 1.97% ليصل إلى مستويات 2083.23 نقطة. 

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