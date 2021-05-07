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تعرف على موعد الأهلي ضد صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد بطولتي 2019، و2020.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت الموافق 15 مايو الحالي، على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأبطال.

وستقام مباراة الأهلي وصن داونز في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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صان داونز ربع نهائي دوري الابطال دوري أبطال إفريقيا الاهلي

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