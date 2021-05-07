إيمري يتحدث عن تأهل فياريال إلى نهائي الدوري الأوروبي

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال الإسباني لكرة القدم عن فخره ورضاه بعدما انتقم من ناديه السابق أرسنال، وذلك عقب تأهل الفريق الإسباني للمباراة النهائية بالدوري الأوروبي.





ولأول مرة في تاريخ فياريال، سيخوض الفريق مباراة نهائية في بطولة أوروبية كبرى وذلك عقب التعادل سلبيا أمس الخميس مع أرسنال في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، ليصعد فائزا بمجموع المباراتين 2 / 1.





وقاد إيمري أرسنال للوصول لنهائي الدوري الأوروبي في 2019 قبل أن يقال في نوفمبر من ذات العام، وحل محله الإسباني ميكيل أرتيتا.





ولكن إيمري كانت لديه الضحكة الأخيرة أمس الخميس، بعدما قاد فياريال لعبور الدور قبل النهائي، حيث أن فريق فياريال لم يعبر الدور قبل النهائي في بطولة الدوري الأوروبي في أعوام 2004 و2011 و2016 ودوري أبطال أوروبا في 2006.





وقال إيمري للصحفيين عقب المباراة :"هذا يعني رضا وفخر. رضا عن العمل الذي قمنا به، وفخر لمشروع فياريال الذي استمر 23 عاما مع فرناندو رويج (رئيس النادي) على رأسه".





وأضاف :"وصلوا للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، وثلاث مرات في الدوري الأوروبي، وكانوا يفتقدون اتخاذ خطوة للأمام".





وأردف :"المطالب كانت مرتفعة، والصعوبة كانت كبيرة للغاية، لذلك يجعلنا هذا فخورين بالوصول لهذا الدور هذه المرة. وأيضا نشعر بالفخر لأننا جعلنا الناس الذي كانوا حزينون في السابق لعدم الوصول للمباراة النهائية، سعداء بالوصول إليها".





ويلتقي فياريال في المباراة النهائية التي تقام يوم 26 مايو الجاري في دانسك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث سيسعى إيمري لاحراز لقبه الرابع في البطولة بعد أن قاد أشبيلية للتتويج باللقب ثلاث مرات متتالية في الفترة من 2014 إلى 2016.



