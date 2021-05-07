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تعرف على تعليمات محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء والمواطنين في أواخر رمضان وإجازة العيد

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء، بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.



كما كلفهم، بالتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.


وناشد محافظ القاهرة، المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، مطالبًا المواطنين كذلك، بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.

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