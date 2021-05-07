تعرف على تعليمات محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء والمواطنين في أواخر رمضان وإجازة العيد

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تعرف على تعليمات محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء والمواطنين في أواخر رمضان وإجازة العيد
الجمعة 07/مايو/2021 - 08:01 م
إسماعيل منطاوي
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أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء، بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.
كما كلفهم، بالتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.
وناشد محافظ القاهرة، المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، مطالبًا المواطنين كذلك، بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.
كما كلفهم، بالتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.
وناشد محافظ القاهرة، المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً، حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، مطالبًا المواطنين كذلك، بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التجمعات حرصًا على صحتهم.
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