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صابرين النجيلي تنتهي من "لسه بخير" وتطرحها عبر اليوتيوب

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت مطربة الأوبرا صابرين النجيلي من أحدث أغنياتها بعنوان "لسه بخير" وطرحتها عبر قناتها الرسمية علي اليوتيوب.

"لسه بخير" كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع موسيقى حاتم نصر، كولة نادر الشاعر،
مكس وماستر محمد جودة.

تقول كلمات أغنية "لسه بخير":- ورغم الجرح رغم الهم.. لسه بخير
بعلم قلبي يتعود..يسامح الغير
وبتحمل في ظلم الناس محبه لجل مولايا
بشوف الكدب ف عيونهم وبسكت بس بهوايا
منيش كامل ولكن عمرى ما ازيت حد
وحقي ضمنه عند الله ف يوم يترد
بسيب حقي سعات مش ضعف لكن تكاليى ع الخلاق
يفوض أمري للي لا يغفى ولا بينام
ورغم أني سعات وساعات مبتكلمش
ولا بعاتب ولا بلومهم وماببينش
بقول رب البشر عالم بقلبي واللي جوايا
لو أن الدنيا سنداهم ف رب الدنيا ويايا

الجدير بالذكر أن آخر أعمال صابرين النجيلي أغنية "بتستقوي" وهي أيضا من كلمات والحان صابرين النجيلي، وتوزيع مو الشاعر.

صابرين النجيلي شاركت خلال برنامج المواهب آرب أيدول وخرجت من التصفيات النهائية ولها عدة مشاركات بحفلات دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.

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