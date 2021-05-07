أعلن الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه مورسيا بالتراضي.



وتولى مورسيا القيادة خلفاً لأنيس بوجلبان في مارس (آذار) الماضي وحقق الفريق معه ثلاثة انتصارات فقط مقابل ثلاث هزائم و10 تعادلات ليتعرض لانتقادات لاذعة.



ودقت الهزيمة 0-1 من مستقبل سليمان يوم الأربعاء المسمار الأخير في نعش مورسيا.



وتأهل الصفاقسي إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الأفريقي ويتمسك بالمنافسة على المركز الثالث في الدوري المحلي لضمان المشاركة في نفس المسابقة القارية بالموسم المقبل.



ويحتل الصفاقسي المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 24 مباراة متأخراً بفارق نقطتين عن اتحاد بنقردان صاحب المركز الثالث قبل جولتين من نهاية المسابقة.



وحسم الترجي لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، بينما ضمن النجم الساحلي المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.



وتوقفت كافة الأنشطة الرياضية في البلاد بعد فرض الحكومة التونسية إجراءات العزل العام لمدة أسبوع بداية من بعد غد الأحد لاحتواء فيروس كورونا.