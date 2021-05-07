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السيسي لـ المواطنين: "فين الكمامة" (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:10 م
هدى عبدالرازق
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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق بعدد من المواطنيين، قائلا: "هاتوا الناس دي".

والتف عدد من المواطنين حول الرئيس السيسي خلال جولته، ليقول "السيسي"، مخاطبا المواطنين: "فين الكمامة.. مش تلبسوا الكمامة دي، كل سنة وأنتم طيبين".

وقال أحد المواطنين مخاطبا الرئيس، "والله العظيم اتمنيت من ربنا إني أقابلك".

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