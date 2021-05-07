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ياسمين رئيس تتأثر بعد مشاهدة سريّة مع أخرى في ملوك الجدعنة

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بعد فترة طويلة من البحث عنها، كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل ملوك الجدعنة عن أول مقابلة بين فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) وسريّة (عمرو سعد) وذلك في المول الذي تعمل فيه فاتن كعاملة نظافة، حيث رأت سريّة دون أن يراها بعدما أصبح ثري جدًا، وهو يمشي مع إحدى الفتيات الجميلة، فلم يكن لها من ردة فعل سوى أنها اختبأت منه تهربّت حتى لا يراها في هذه الحالة.
ولم تعلم فاتن حرفوش حتى هذه اللحظة أن سريّة أمر كل رجالته بالبحث عنها، وقد علم مؤخرًا أنها كانت في قسم الشرطة، وبدأ هو بالنزول إلى الشارع وسؤال الناس إذا كانوا رأوا صورتها أم لا، فهل تتحسن الأمور بين فاتن وسريّة وتعود قصة الحب التي بينهما، أم أنها قد انتهت.
ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.
ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

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ياسمين رئيس ملوك الجدعنة 25 مصطفى شعبان عمرو سعد

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