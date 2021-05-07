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بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 8 مايو 2021، 26 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".

وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت
بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

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