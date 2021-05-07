بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 8 مايو 2021، 26 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".



وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.



