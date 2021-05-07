مواطن لـ السيسي: "عايز شقة.. والرئيس: "عيني" (فيديو)

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق بعدد من المواطنيين، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع الي ارائهم، وكذلك احوالهم المعيشية.



وقال أحد المواطنين، مخاطبا الرئيس السيسي: "ربنا يخليك لينا يا رب.. أنا سواق، وبحي الجيش المصري، الناس دي شغالة مية مية، وربنا يعطيك الصحة".. بس ليا طلب عايز شقة".



ومن ناحيته رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عيني.. خده بياناته".