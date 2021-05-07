Advertisements

مواطن لـ السيسي: "عايز شقة.. والرئيس: "عيني" (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:24 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلى منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الانفاق بعدد من المواطنيين، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع الي ارائهم، وكذلك احوالهم المعيشية.

وقال أحد المواطنين، مخاطبا الرئيس السيسي: "ربنا يخليك لينا يا رب.. أنا سواق، وبحي الجيش المصري، الناس دي شغالة مية مية، وربنا يعطيك الصحة".. بس ليا طلب عايز شقة".

ومن ناحيته رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عيني.. خده بياناته".

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 7 ساعات

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على كشف حساب رياض محرز مع مانشستر سيتي هذا الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

منذ 19 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا قبل مواجهة القمة ضد الزمالك

05:43 م

سيميوني يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل موقعة الغد

07:35 م

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الأهلي

07:05 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي