انخفاض حاد في قيم تداولات البورصة هذا الأسبوع

شهدت البورصة المصرية انخفاضا حادا في قيم تداولات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، رغم الارتفاعات القوية التي حققتها مؤشراتها.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 10 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1

مليار ورقة منفذة على 103 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2.5 مليار مليون ورقة من خلال تنفيذ 146 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، حيث استحوذت الأسهم علي 27.4 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو72.5 % خلال الأسبوع.

وربح رأسمال السوقي للبورصة نحو 8.2 مليار جنيه الاسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة " EGX30"خلال تعاملات الأسبوع 1.08% يغلق عند 10588.09 نقطة، وقفز مؤشر " EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 3.49% ليصل إلى مستويات 2130.91 نقطة، وطالت المكاسب مؤشر" EGX100"” الأوسع نطاقا بنسبة 2.57% إلى 3050.59 نقطة، وزاد مؤشر “EGX30 Capped " محدد الأوزان 0.76% إلى 12800.29 نقطة، وارتفع أيضا المؤشر " EGX 50" متساوي الأوزان بنسبة 1.97% ليصل إلى مستويات 2083.23 نقطة.