بعد عودته من الإصابة.. حقيقة لحاق نجم برشلونة بمواجهة أتلتيكو مدريد

شارك المهاجم الدنماركي، مارتن برايثوايت، في تدريبات برشلونة لأول مرة عقب غيابه منذ 20 أبريل الماضي، وذلك بسبب الإصابة بالتواء في كاحله الأيمن.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، "فإن نتج عن هذه الإصابة غياب برايثوايت عن الفريق في آخر 4 مباريات، ضد خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، وسيكون من الصعب الدفع به ضد أتلتيكو مدريد في الليغا غدًا السبت ".





وأشارت التقارير الصحفية إلي أن برايثوايت سيكون في جاهزية تامة للسفر إلى فالنسيا، لمواجهة ليفانتي بالجولة 36".



