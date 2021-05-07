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بعد عودته من الإصابة.. حقيقة لحاق نجم برشلونة بمواجهة أتلتيكو مدريد

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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شارك المهاجم الدنماركي، مارتن برايثوايت، في تدريبات برشلونة لأول مرة عقب غيابه منذ 20 أبريل الماضي، وذلك بسبب الإصابة بالتواء في كاحله الأيمن.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، "فإن نتج عن هذه الإصابة غياب برايثوايت عن الفريق في آخر 4 مباريات، ضد خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، وسيكون من الصعب الدفع به ضد أتلتيكو مدريد في الليغا غدًا السبت ".

وأشارت التقارير الصحفية إلي أن برايثوايت سيكون في جاهزية تامة للسفر إلى فالنسيا، لمواجهة ليفانتي بالجولة 36".

ومع تعافي الدنماركي، ستبقى لائحة مصابي برشلونة تضم كلا من: أنسو فاتي الذي سيخضع لعملية جراحية في لشبونة، وفيليبي كوتينيو الذي يعاني من إصابة أيضًا في ركبته، وأجرى عملية جراحية ثانية ويتعافى حاليًا في البرازيل.

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