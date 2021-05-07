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الأهلي يتحرك من جديد لحسم صفقة الساحر

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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جدد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه من إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، بالتعاقد مع الأوروجواياني سيرينو مهاجم فريق صن داونز.

وكانت إدارة الأهلي قد قدمت عرضا لضم سيرينو، بمليوني ونصف دولار في الميركاتو الشتوي الماضي لكن الصفقة فشلت بسبب ضعف المقابل المادي.

ويرغب سيرينو في الانضمام للمارد الأحمر نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب اللاعب في العمل تحت قيادة مدربه السابق خلال الموسم المقبل.

وحسب مصدر بالأهلي، فإن إدارة الكرة بالفريق الأحمر تجهز عرضا كبيرا خلال الأيام القادمة للتعاقد مع سيرينو بناء على طلب موسيماني.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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