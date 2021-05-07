الحلقة الـ25 من "نجيب زاهي زركش"..يحيى الفخراني يُكثف محاولاته للتقرب من ابنه "مسعد"

انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ودارت الأحداث إلقاء القبض على "رجب" لعدم سداده وصل الأمانة الذي كان قد وعد "شيرين" أنوشكا بسداده لها.



محاولة "نجيب" يحيى الفخراني للتقرب من ابنه "مسعد" رامز أمير، فيذهب إليه ومعه لعب وورد وشيكولاتة والعديد من الهدايا له، لتعويضه عن الفترة التي قد قضاها بدونه.



ذهاب "مؤنس" محمد يسري، وخطيبته "نهى"لنجيب" في قصره، لكي يقوموا بدعوته على فرحهم، ويخبرونه أنهم لم يقوموا بدعوة والدته " شيرين" ولا دعوة" صابر" والد" نهى"، فيطلب منهم أن يقوموا بدعوتهم قبل الفرح بفترة وجيزة، ويعدهم أنه سيقوم بعمل فرحهم داخل قصره.



يُحاول" رجب" التوسل لـ" شيرين"لكي تتنازل عن القضية التي رفعتها عليه، لكي لا يدخل السجن لكنها ترفض، فتسمعها ابنتها "نانسي" رنا رئيس وتطلب منها ألا تسجنه، فتخبرها أنها ستفعل ذلك بشرط أن يقوم بالإمضاء على وصولات أمانة مرة أخرى وأنه إذا تراجع عن اتفاقه وقتها فلن تتراجع عن قرارها.



ذهاب" سعيد" لـ"نجيب"، ويطلب منه أن يقوم بإعطاءه مليون جنيه كتعويض على الألم النفسي الذي تعرض له بعد معرفته بأنه زوج والدته، فيقتنع بعدما يرفع السلاح في وجهه، ويكتب له شيك بالمبلغ الذي طلبه، ويخبره أنه سيقوم بسداد تلك الأموال بعد عام، سواء إذا أصبح ملياردير مثلما وعده، أو إذا تعرض الخسارة، ويطلب منه عدم رؤيته طوال هذه السنة.



ذهاب "اسما" لبنى ونس لـ "اكملهم" الزوجة الثانية لزوجها "طريف"، وتطلب منها أن تُجبر زوجها على طلاقها، فتتدخل اكملهم لتنفيذ مطلبها، لكنه لم يستجب لكلامها.



اعتراف"نانسي"لخالها"نجيب" بوقوعها في حب "مسعد"، وأنها عندما ذهبت معه للملجأ شعرت بالمعاناة التي عاشها خلال فترة إقامته فيه، فتطلب منه أن يقف بجانبه مثلما يفعل أي اب مع والده، فيذهب "نجيب" إلى منزله، وهو معه دفاية وبطاطين، لكنه لا يجده، فيتركم عند صديقه، ويطلب منه أن يخبره بأن والده يحبه، وبالفعل يستجيب لكلامه.



ذهاب عم "رشيد" المسئول عن رعاية الأطفال في الملجأ لـ "مسعد"، ويطلب منه أن يسامحه على معاملته القاسية له طوال فترة تواجده في الملجأ، فيسامحه بالفعل، لكنه يسأله عن السبب الذي جعله يفعل ذلك، ليخبره أن ضميره هو الذي طلب منه ذلك، لكن هذا غير صحيح، لأن "نجيب" قد اجتمع به قبل ذلك، وأعطاه خمسة آلاف جنيهات مقابل أن يعتذر له.