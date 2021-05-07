المؤشرات الأوروبية تغلق تعاملات اليوم عند مستويات قياسية

أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بفضل بيانات اقتصادية ونتائج قوية مما عزز الآمال في تعاف اقتصادي سريع من جائحة كوفيد-19.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % إلى 444.93 نقطة، مسجلا ذروة قياسية. وصعد 1.7 بالمئة هذا الأسبوع - أفضل أداء له منذ منتصف مارس .

وصعدت الأسهم العالمية إلى مستويات جديدة مع تقليص المستثمرين توقعاتهم لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بعدما أظهرت البيانات أنه طريق تعافي سوق العمل الأمريكية من الجائحة مازال طويلا.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية هي الأفضل أداء يوم الجمعة، إذ ارتفع مؤشر القطاع 2.2 بالمئة، متعافيا من خسائر تكبدها في وقت سابق من الأسبوع.

وكان أداء أسهم شركات الموارد الأساسية الأفضل على مدار الأسبوع، وصعد مؤشر القطاع 7.2 بالمئة ليغلق على أعلى مستوياته في عشر سنوات وسط ارتفاع أسعار المعادن الصناعية وخام الحديد، توقعا لتعافي الطلب العالمي.

وزاد المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة، مقتربا من أعلى مستوياته، بينما أغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي عند ذروته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2000، واخترق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مستوى 7100 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير شباط 2020.

أظهرت البيانات ارتفاع صادرات الشركات الألمانية للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس آذار، وبنسبة بلغت 1.2 بالمئة، وهو ما يعادل مثلي المعدل الذي توقعه الاقتصاديون.