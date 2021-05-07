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موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 07/مايو/2021 - 08:39 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة، عن موعد مباراة القمة المصرية والعربية الأكبر بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك

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وترصد "بوابة الفجر" لمتابعينا الكرام، تفاصيل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز، بالسطور التالية:

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري، يوم الاثنين المقبل الموافق الـ10 من مايو 2021، في تمام الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

موقف الأهلي والزمالك قبل القمة

ويدخل الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك وهو في وصافة ترتيب الددوري، برصيد 40 نقطة، وخلفاً للفارس الأبيض صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة، إلا أن المارد الأحمر يتبق له مباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل وإذاعة  مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الاثنين المقبل، إلى جانب قناة أون تايم سبورت.

تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي بدر بانون ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومحمد هاني، وفي وسط الملعب أليو ديانج والسولية، أمامهم محمد أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأمامهم محمد شريف.

تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي

ويرغب الزمالك دلعب مباراة الأهلي بتشكيل مكون من جنش في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتوح والونش ومحمود علاء وحازم إمام، وفي المنتصف طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهم الثلاثي أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا والجزيري في الهجوم.

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