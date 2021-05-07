مطالبات إنجليزية بسحب نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

بات الغموض يكتنف ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والمقرر في 29 مايو أيار بين مانشستر سيتي وتشيلسي في إسطنبول بعد أن وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للسفر.





وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن السفر إلى دول القائمة الحمراء غير مسموح به باستثناء الظروف الاستثنائية ويتعين على أي شخص عائد من دولة مدرجة على هذه القائمة دفع تكاليف الحجر الصحي الإجباري في الفندق.





وقال شابس الذي زاد احتمالات نقل المباراة إلى إنجلترا : هذا يعني أن الجماهير يتعين عليها عدم السفر إلى تركيا.





وأضاف: الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يجري مناقشات مع الاتحاد الأوروبي (يويفا). نحن منفتحون على استضافة المباراة لكن القرار في النهاية بيد يويفا.





وقال يويفا إنه سيستغرق بعض الوقت لدراسة قرار الحكومة البريطانية. ولم يرد الاتحاد الانجليزي على الفور على طلب للتعليق.





واحتلت تركيا في الأسابيع الأخيرة المركز الرابع عالميا من حيث عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19.



