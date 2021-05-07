الكشف عن تفاصيل إصابة نجم الأهلي

أكد أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي، أن إصابة صلاح محسن مهاجم الفريق في مواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري المصري، ليست بالخطيرة كما أشارت بعض التقارير والمواقع الرياضية.





وقال أبوعبلة في تصريحات صحفية: "صلاح محسن تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم نتج عنها بعض الآلام".

وتابع: "اللاعب اشتكى من آلام الكاحل، ومن ثم تم استبداله للحفاظ عليه وتجهيزه للمرحلة المقبلة، وسيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات السبت المقبل بشكل طبيعي".