حسام موافى: "الدولة تغير صمامات القلب للمريض مجانا" (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الغلاف الداخلي للقلب أكثر ما يتأثر، ويتأذى بالحمى الروماتيزمية، موضحا أن القلب يتكون من 3 طبقات.



وتابع خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك 3 إصابات يمكن أن تحدث في صمامات القلب، إما ضيق، أو يكون واسعًا أو ضيق وواسع، مشيرا إلى وجود 4 صمامات بالقلب.



ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الحمى قد تصيب صمامات القلب بثلاثة أمراض، موضحا أن الصمامات في الناحية اليسرى أكثر تأثرًا بالإصابة من الناحية اليمنى.



وطالب بعدم القلق من مرض الصمامات، لأن العلم تطور ويمكن استبدال أي صمام تالف، على نفقة الدولة التي لا تحمل المريض أي مقابل.

