غادة عبد الرازق تتعرض لصدمة بسبب شريف سلامة في الحلقة الـ26 من "لحم غزال"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت بداية الحلقة، بعدم تصديق "سعيد" والذي أخبر "غزال" أن "علي" هو من يخبئ "كريم" نجلها، ولكنها صدقته في النهاية.



وسرد "سعيد" لها كيف قامو بأخذ "كريم"، من البداية حيث أخذه "علي" ليسافر إلى المزرعة بالإسكندرية.



وشعرت "غزال" بصدمة كبيرة بسبب معرفتها أن "علي" هو من يخبئ "كريم".



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

