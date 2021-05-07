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طعنات بالصدر والقلب.. ننشر تقرير معاينة النيابة لجثة موظف بشركة سياحية بقصر النيل

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت مناظرة النيابة العامة في واقعة قتل موظف بأحدي شركات السياحة علي يد عامل بسبب الخلاف علي تأشيرة سفر للسعودية، أن الجثة لرجل في منتصف العقد الرابع من العمر وبها طعنتين بالصدر والقلب نافذتين وبكامل ملابسها.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين العثور على جثة موظف بشركة سياحة ومصاب بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن ان وراء ارتكاب الواقعة عامل، أعطى صاحب الشركة التى يعمل بها المتوفى 24 ألف جنيه، مقابل تأشيرة سفر للسعودية، ولكنه تأخر فيها، فتوجه المتهم لمقر شركة السياحة وقابله المجنى عليه، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، طعن على إثرها المتهم، القتيل، بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، وسلم نفسه للشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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