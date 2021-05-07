تعرف على عقوبات الأندية وتجاوزاتهم عقب قرارات الاتحاد الأوروبي





أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ قليل عقوبات على الـ 12 نادي المتعلقين بمشروع السوبر الأوروبي الذي كان حديث أوروبا الشهر الماضي.





عقوبات النوادي:

- قرر الاتحاد الأوروبي إحالة الأندية التي لم تنسحب من السوبر ليج وهم نادي برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس إلى لجان تأديبية.





- وقرر الاتحاد أيضا بشأن الـ 9 نوادي الذين اعتزموا على المشاركة في السوبرليج ثم انسحب أغلبهم أن يتم خصم 5% من عائدات مشاركتهم في المسابقات الأوروبية لمدة موسم وهم أرسنال، إنتر، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، ميلان، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام، ويتم معاقبة الأندية بدفع غرامة قدرها 100 مليون إذا ما سعوا للمشاركة في هذه المنافسات غير المصرح بها.





التجاوزات بالنسبة للأندية:

انتهاك المادة 51 من النظام التي تنص على أنه لا توجد تحالفات بين أندية منتسبة بشكل مباشر أو غير مباشر لاتحادات مختلفة دون الحصول على إذن من اليوفيا.





النوادي التي رفضت الانضمام منذ البداية للبطولة:

- بارين مينوخ رفض الانضمام ونشر بيان رسمي على موقعه الرسمي وجاء كالتالي: " بالنيابة عن مجلس الإدارة يمكنني أن أعلن صراحة أن بايرن ميونخ لن يشارك في دوري السوبر، ويتضامن مع البوندزليجا والاتحاد الألماني، نحن من دواعي سرورنا أن نمثل بلدنا في دوري أبطال أوروبا فقط".





-باريس سان جيرمان رفض أيضا ولم يعلن انضمامه وذلك بسبب علاقة رئيس النادي ناصر الخليفي الوطيدة بأليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأيضا علاقة يوجد علاقة جيدة بالنادي مع الاتحاد الأوروبي، والوفاق بين صندوق قطر للاستثمار المالك للنادي والاتحاد الدولي، وبذلك يجعل مشاركة النادي في البطولة شبه مستحيل.



