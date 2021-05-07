بيان هام من نقيب محامي شمال القاهرة بشأن غرفة النقابة بالعباسية

أكد عمر محى نقيب محامى شمال القاهرة، على أنه لم يتم سحب غرفة المحامين بالدور الثاني بالعباسية، موضحًا أن هناك عرض من وزارة العدل ومثلها السيد رئيس محكمة شمال القاهرة بتبديل غرفة المحامين بالدور الثاني لغرفتين بالدور الأرضي، على أن تكون لنقابة شمال ألقاهرة حق استغلال لغرفة المحامين ومعها غرفتين بديلتين للغرفة مع إعطاء كافة المساحة بالدور الأرضي للنقابة من مدخل السلم حتى مدخل نهاية الطرقة بجوار غرفة الحسابات للمحكمة.



وأضاف محى أنه سيتم أيضًا تركيب ما لا يقل عن عشرين كرسي باسم نقابة شمال بالدور التاني لحضور التحقيقات،أو أن يظل الوضع كما هو بدون تواجد كراسي خارج الغرفة بالدور الارضي والدور الثاني ومنع استغلال اي مكان بالخارج فيهما أفضل.



وأوضح محى أننا رأينا فى مجلس النقابة في الإتجاه الأول لم نتنازل ولم يسحب منا اي غرف واخذنا البديل بغرف ومساحات أوسع وحق استغلال وعمل برتشينات بالدور الأرضي وحق استغلال أوسع أو الالتزام الكامل داخل كل غرفة وعدم تواجد محام واحد بخارج الغرفة بعد أن نما للمحكمة قيام المجلس السابق بايجار الغرف مما أثار غضبهم لأنه ليس من حقنا هذا العمل حتى الكهرباء سنتحملها وسيكون عبء كبير.



وأشار نقيب محامى شكال القاهرة أنه عندما تحدثنا أبلغونا بأنه من غير المعقول نعطيكم غرف لتأجيرهاا ونحن ندفع لكم الكهرباء نتيجة تلك الأفعال الغير مسئولة وتحملنا نحن أخطاء المجلس السابق،كما أننا اجتمعنا بالعمال وأعضاء المجلس،ووجدنا أن الحل الأول هو الأفضل وبه مساحات أوسع وخصوصية أكبر بجعل المساحة بأكملها للمحامين مع توافر كراسي بالدور الثاني لخدمة المحامين باسم نقابة شمال لحضور التحقيقات والتيسير على السادة المحامين مع ربط الجلسات بنظام الانتركوم وعمل شاشات لإبلاغ السادة المحامين بالجلسات وبشكل محترم.



وقال محى أن هذا هو الوضع والتركة التي تحملناها من اول يوم وضعف الإمكانيات وتسليم النقابة خاوية وحروب التصديقات والدخل الضئيل جدا من التصديقات مع مشاكل ضخمة وعقبات نواجهها ولم نقصر،وأضاف لا ادري ما سر هذا الهجوم على المجلس رغم السعي الكامل لمحاولات التطوير التي نبذلها في ضوء كافة التطويرات التي تشهدها وزارة العدل والابنية والتطور التكنولوجي ومحاولة مواكبة كل ذلك بكل إمكانياتها الضعيفة.



ووجه محى رسالة للمحامين قائلًا: نسعى لخدمتكم وللاصلح ورغم كل ذلك لم يتم السحب ولم يتم التنازل حتى تاريخه وان كنا نرى وبعيدا عن صفحات التواصل النزول لأرض الواقع واختيار الأفضل للمحامين،واقول للبعض ارحموا نقابة شمال من هذا الهجوم الغير مبرر في ظل ظروف في غاية القسوة ولم نرى منكم هذا الهجوم على احد في السابق.