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شريف سلامة يتجسس على هاتف غادة عبد الرازق.. الحلقة الـ26 من "لحم غزال"

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث حيث قرر "علي" التجسس على هاتف "غزال" ليعلم إذا كان "سعيد" أخبرها بأن "كريم" معه أم لا.

و لاحظت "غزال" ذلك، وبدأت تتعامل مع "يوسف" من خلال الكتابة كي لا يسمع تخطيطها لإيجاد نجلها.

وتحدث "كريم" مع "علي" ليخبره أنه يريد رؤية والدته "عاليا" ولكن ينتظر "علي" استكمال دفعة المخدرات الأخيرة ثم يخبرها بمكان نجلها.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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