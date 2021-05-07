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الحلقة الـ25 من "نسل الأغراب".. جليلة تحاول الإصلاح بين حمزة وسليم

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث ذهاب "جليلة" مي عمر للمستشفى، فتجد "عساف" أحمد السقا وهو يحاول الاعتداء على ابنها "حمزة" أحمد مالك ، فتخبره بأن من يحاول إيذاء ابنها لن يكون عقابه سوى قطع يده، فيخبرها أنها ظلمت "حمزة" عندما سمحت لـ" غفران" أمير كرارة أن يقوم بتربيته. وبعدها ينصرف من أمامها .

فيسألها"سليم" أحمد داش عما إذا كانت قد علمت بحبس والده "غفران"، فتخبره أنها علمت بذلك الخبر، وأنها تشعر بحزن شديد عليه، لأنها لم ترى منه سوى كل خير، فيوبخها على تركها له واختيارها لـ"عساف".

تذهب" جليلة" و"حمزة" لمنزل شقيقها "العمدة حسيب" إدوارد، وتبدأ بسؤال نجلها عما إذا كان على علم بتجارة "غفران" في المخدرات"، فينكر ذلك، ويخبرها أن" غفران"خانه عندما حاول قتل" فاطمة " بسبب ابنه" سليم "، فتخبره أنها تشعر بخوف شديد من أن يكره شقيقه بسبب "فاطمة"، وأن "غفران"أخطأ عندما فكر في قتلها، فتحذره من أن يكره أخاه، فيخبرها أن الفرقة قد تمت بينه وبين شقيقه لأنها استخسر عليه أن يحبها وأنه تسبب في ضربها بالنار، وأن الفرقة قد تمت أيضًا بينه وبين" غفران"، فتحذر من ألا يسير وراء قلبه.


مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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