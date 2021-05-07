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أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تمكن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني من الحصول على أحد الصفقات الكبرى، والتي ستنضم إلى صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

وقال موقع "دياريو جول" الإسباني أن برشلونة اتم الإتفاق بشكل نهائي مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق ليون الفرنسي لمدة 3 مواسم مقبلة، حيث سينضم اللاعب لصفوف البلوجرانا في صفقة مجانية بداية من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

وكان برشلونة قد حصل على توقيع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مجاني، حيث سينتهي تعاقده مع السيتي بنهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع الإسباني، بأن ديباي فضل الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني بدلًا من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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ميسي ليون لابورتا ديباي برشلونة

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