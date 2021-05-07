طليق مي سليم يرسل فيديو لزملاء نجلها في الحلقة الـ26 من "لحم غزال"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ26 من "لحم غزال" والملئ بالأحداث، حيث قام "شوقي" طليق "شوق" بإرسال الفيديو الذي صوره لها إلى جميع زملاء نجلها "نور" في الجامعة، وكان يريد أن يذهب ليقتله.



و علمت "شوق" أن "نور" سيعيد العام الدراسي، بسبب إخفاقه عن الدخول في المشروع الخاص بآخر سنة دراسية له، بسبب دفع هذه الأموال لـ"نسمة"، وقامت "شوق" بضربه وضرب "نسمة".



وذهبت "شوق" إلى الجامعة لترجو دكتور "نور" في الجامعة لكي يدخله في المشروع.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

