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قرية الغرق تنتظروصول جثامين ذبح أب لزوجته وأطفاله الـ 6 بالفيوم

الجمعة 07/مايو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
ريهام على
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خيم الحزن والأسى على أهالى قرية الغرق بحرى، التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم، حيث ينتظر أهالى القرية وصول جثامين ربه منزل و6 أطفال، من مشرحة مستشفى الفيوم العام، قام والدهما بذبحهما صباح اليوم الجمعة، وحاول أشعال النيران فى مخبز أفرنجى يمتلكه لأنهاء حياته إلا أن أهالى القرية الحقوا به وتحفظوا عليه وتمن ابلاغ قسم شرطة أطسا.

حيث صرحت النيابة العامة بدفن الجثامين فى مقابر الأسرة بقرية الغرق.

حيث استيقظ الاهالى على جريمة بشعة وهى قيام أب يدعى "عماد. أ "، بقتل أبنائه الستة وزوجته.

حيث تبين أن المتهم كان يعاني حالة نفسية سيئة نتيجة خسارته كل أمواله ومدخراته البالغة أكثر من 700 ألف جنيه في أعمال استثمارية وأصبح لا يملك شيئا.

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، وتبين أن المتهم أنهى حياتهم بعد الفجر وهم نائمين في أماكنهم، ونفذ جريمته باستخدام سكين، وأصابهم بطعنات ذبحية في الرقبة وأخرى نافذة في أماكن متفرقة بالجسم.

واعتراف المتهم أمام مباحث اطسا والنيابة العامة عقب استجوابه: "انه قتلتهم عشان ظروفي المادية صعبة وكمان مراتي التانية كل شوية كانت بتتخاق مع الولاد اللي هما من مراتي الأولى، فمسكت السكين وقولت أخلص منهم وارتاح".

وكشفت التحريات، عن أن المتهم ارتكب جريمته بعد السحور حسب اعترافاته، بقوله "مراتي قالت ليا: شوف حل مع ولادك دول بيشتموني على الصغيرة والكبيرة بصراحة أنا زهقت منهم ومنك كمان، الولاد كانوا بيشتكوا منها أنها بتعاملهم بشكل سيئ، عشان كده قولت أخلص من الجميع فمسكت السكين ودبحتهم عشان مراتي زنانة.

كانت النيابة العامة قد اقتادت المتهم بصحبة قوات الأمن إلى مسرح الجريمة لتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مكثفة، بسبب حالة الجواء المشحونة داخل القرية وحالة الغضب الواسعة التي نتج عنها الحادث المروع صباح اليوم بعد السحور، قبل أن يسلم المتهم عماد أحمد نفسه إلى الشرطة.

وبحسب التحقيقات، فأن المجني عليهم هم زوجته الثانية "مها عبد الباسط عباس"، 39 عاما، والأبناء "أحمد ومحمد ويوسف وآلاء"، والتوأم معتصم وبلال عماد أحمد، وتتراوح أعمار الأبناء ما بين 3 إلى 17 سنة ".


قرية الغرق تنتظروصول جثامين ذبح أب لزوجته وأطفاله الـ 6 بالفيوم
قرية الغرق تنتظروصول جثامين ذبح أب لزوجته وأطفاله الـ 6 بالفيوم
قرية الغرق تنتظروصول جثامين ذبح أب لزوجته وأطفاله الـ 6 بالفيوم
قرية الغرق تنتظروصول جثامين ذبح أب لزوجته وأطفاله الـ 6 بالفيوم

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